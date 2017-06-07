СМИ: с дворцом матери Кадырова происходят "странности"

Особняк площадью более 5 тыс. квадратных метров расположен в родовом гнезде семьи — Центорое.

Аймани Кадырова получила его в собственность в конце августа 2011 года на основании "Свидетельства о праве на наследство по закону" от 10.08.2011 года (номер записи в реестре нотариуса 5932). При этом ее муж Ахмат Кадыров погиб еще в 2004 году.

Кроме того, в Росреестре на адрес дворца зарегистрировано еще почти с десяток жилых и нежилых зданий, которые в основном принадлежат совершенно неизвестным жителям Центороя. На спутниковой карте этих зданий нет вообще.

Кроме того, издание указывает на довольно низкую кадастровую стоимость дворца — менее 37 млн рублей (6904 рубля 33 копейки за квадратный метр).

Отметим, что недавно телеканал "Дождь" сообщал о недвижимости супруги Кадырова — Медни Кадыровой. Телеканал указывал, что Медни Кадырова владеет квартирой площадью в 210 квадратных метров в престижном жилом комплексе Москвы — ЖК "Воробьевы горы". По данным Росреестра, Медни Кадырова стала владелицей квартиры в 2006 году, когда Рамзан Кадыров еще не был главой Чечни. Квартира аналогичной площади в ЖК "Воробьевы горы" сейчас стоит 310 млн рублей. Согласно декларациям о доходах, до 2014 года Кадырова не имела доходов, а ее муж с 2008 года зарабатывал по 4-6 млн рублей, а в этом году — 11 млн рублей, пишет znak.com.