СМИ: семья Путина владеет двумя виллами на побережье Франции

По данным издания, покупку совершил зять Путина Кирилл Шамалов, а продавцом был друг российского президента миллиардер Геннадий Тимченко.

Заместитель мэра Биаррице Джоселин Кастейнед утверждает, что Шамалов в 2012 году приобрел, "по меньшей мере, один из двух домов, связанных с семьей Путина". Кастейнед рассказывает, что местные встречают родственников президента России во время прогулок или на рынке.

По версии издания, именно во время летнего отдыха с семьей в Биаррице в 1999 году Путин получил предложение стать приемником первого президента России Бориса Ельцина. Когда Путин занял должность главы государства, то Россия назначила почетного консула в Биаррице, население которого меньше 30 тыс. человек. "Это случилось, потому что окружение Путина испытывает привязанность к этому месту", — говорит консул Александр де Миллер-де-ла Сердо, который занимает эту должность до сих пор.

Бывшую жену Путина российский консул видит в Биаррице почти каждый год. Он замечает ее за рулем автомобиля или во время шопинга "в ее любимом бутике". "Она останавливается в Miramar", как помечает издание, это "один из самых роскошных отелей города" или "в доме, который принадлежит другу Путина из Санкт-Петербурга", рассказывает Сердо. Владельцем виллы Art Deco в соседнем городе Англе в реестре земель Франции назван Артур Очеретный, который, по данным "Собеседника", является новым мужем Людмилы Путиной.

Священник русской православной церкви в Биаррице отец Пантелеймон подтверждает сведения о том, что семья Путина на протяжении многих лет владеет недвижимостью во французском городе, но отмечает, что они никогда не приходили к нему церковь "подать милостыню или помолиться".

Издание отмечает, что виллы семьи Путина находятся в городе с богатым историческим наследием. "Пляжи Биаррицы привлекают богатых русских посетителей с середины 19-го века. Члены российского императорского двора использовали местный климат для ухода за телом. Здесь можно найти бывший дворец Hotel Du Palais, построенный в 1850-х годах для французской императрицы Евгении", — описывает город Time.

Ранее о том, что новый супруг Людмилы Путиной Артур Очеретный владеет виллой на берегу Атлантического океана во Франции, сообщала "Медуза". Агентство Reuters оценило стоимость виллы в 6 млн евро. Также в 2015 году Reuters сообщало, что предполагаемый зять Владимира Путина Кирилл Шамалов, супруг Катерины Тихоновой, владеет домом на французском курорте стоимостью более трех млн евро.