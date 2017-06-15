СМИ: семья Путина владеет двумя виллами на побережье Франции

1743
Сегодня, 08:38.
Жизнь

Агент по недвижимости французского города Биарриц Лорен Вебер утверждает, что в 2012 году оформлял сделку для семьи президента России Владимира Путина, пишет Time.

Владимир Путин.
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru.

По данным издания, покупку совершил зять Путина Кирилл Шамалов, а продавцом был друг российского президента миллиардер Геннадий Тимченко. 

Заместитель мэра Биаррице Джоселин Кастейнед утверждает, что Шамалов в 2012 году приобрел, "по меньшей мере, один из двух домов, связанных с семьей Путина". Кастейнед рассказывает, что местные встречают родственников президента России во время прогулок или на рынке.

По версии издания, именно во время летнего отдыха с семьей в Биаррице в 1999 году Путин получил предложение стать приемником первого президента России Бориса Ельцина. Когда Путин занял должность главы государства, то Россия назначила почетного консула в Биаррице, население которого меньше 30 тыс. человек. "Это случилось, потому что окружение Путина испытывает привязанность к этому месту", — говорит консул Александр де Миллер-де-ла Сердо, который занимает эту должность до сих пор.

Бывшую жену Путина российский консул видит в Биаррице почти каждый год. Он замечает ее за рулем автомобиля или во время шопинга "в ее любимом бутике". "Она останавливается в Miramar", как помечает издание, это "один из самых роскошных отелей города" или "в доме, который принадлежит другу Путина из Санкт-Петербурга", рассказывает Сердо. Владельцем виллы Art Deco в соседнем городе Англе в реестре земель Франции назван Артур Очеретный, который, по данным "Собеседника", является новым мужем Людмилы Путиной.

Священник русской православной церкви в Биаррице отец Пантелеймон подтверждает сведения о том, что семья Путина на протяжении многих лет владеет недвижимостью во французском городе, но отмечает, что они никогда не приходили к нему церковь "подать милостыню или помолиться".

Издание отмечает, что виллы семьи Путина находятся в городе с богатым историческим наследием. "Пляжи Биаррицы привлекают богатых русских посетителей с середины 19-го века. Члены российского императорского двора использовали местный климат для ухода за телом. Здесь можно найти бывший дворец Hotel Du Palais, построенный в 1850-х годах для французской императрицы Евгении", — описывает город Time.

Ранее о том, что новый супруг Людмилы Путиной Артур Очеретный владеет виллой на берегу Атлантического океана во Франции, сообщала "Медуза". Агентство Reuters оценило стоимость виллы в 6 млн евро. Также в 2015 году Reuters сообщало, что предполагаемый зять Владимира Путина Кирилл Шамалов, супруг Катерины Тихоновой, владеет домом на французском курорте стоимостью более трех млн евро.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров