СМИ сообщили о подготовке третьего теракта в Испании

Организаторы терактов в Барселоне и Камбрильсе в Испании могли произвести еще одно нападение, сообщает Reuters со ссылкой на каталонских следователей.
По данным следствия, атаку предполагалось совершить, осуществив взрыв газовых баллонов.
За организацией всех терактов стоит ячейка, в которую входят не менее восьми боевиков, полагают следователи, пишет polit.ru.
В настоящее время правоохранительными органами ведется поиск третьего фургона, который может быть связан с терактами, сообщает радиостанция Cadena SER.
17 августа вечером фургон протаранил толпу людей в туристическом центре Барселоны, на главной пешеходной улице Рамбла. В результате наезда фургона в Барселоне 13 человек погибли, более 100 пострадали.
Еще один теракт совершен в испанском городе Камбрильс, сообщает El Pais со ссылкой на правоохранительные органы. Несколько человек пытались на автомобиле "Ауди" повторить наезд на пешеходов как в Барселоне. В результате теракта в городе Камбрильсе ранения получили семь человек, в том числе сотрудник полиции.
В эпицентре трагический событий в Барселоне оказалась барнаульская семья.
Граждане не менее 18 государств пострадали в результате теракта в Барселоне.
В Испании объявлен трехдневный траур по жертвам теракта в Барселоне.
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