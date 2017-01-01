СМИ сообщили о возможной выдаче Сноудена США в качестве "подарка" Трампу

Одним из источников NBC стал высокопоставленный чиновник США, который проанализировал ряд секретных документов с информацией о российской повестке. Он отметил, что передача Сноудена является одним из способов "выслужиться" перед Трампом. Второй источник в разведывательном сообществе сообщил, что информация о Сноудене была собрана после инаугурации Трампа.

Сам Сноуден заявил, что слухи о его выдаче доказывают, что он не сотрудничал с российской разведкой. "Ни одна страна не будет выдавать работающих на нее шпионов: все остальные будут бояться, что окажутся следующими", — сообщил он в твиттере.

Добавим, что 7 февраля адвокат Сноудена Анатолий Кучерена заявил, что российская сторона не получала документов об экстрадиции экс-сотрудника ЦРУ, ему до сих пор не предъявлено обвинение.

В январе Интерфакс сообщал, что бывший сотрудник американских спецслужб сможет поднять вопрос о получении им российского гражданства через пять лет. Об этом также заявил его адвокат Анатолий Кучерена.

Анатолий Кучерена,

адвокат Эдварда Сноудена:

По действующему законодательству, когда он изъявит желание, он может обращаться и ставить вопрос о получении им российского гражданства через пять лет. Пока этот срок не наступил, говорить сейчас о чем-либо преждевременно.

До этого представитель МИД России Мария Захарова сообщила о продлении на два года вида на жительство Сноудену.