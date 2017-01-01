СМИ сообщили об отставке замглавы Минэкономразвития

Эту информацию подтвердил и сам чиновник, отметив, что напишет заявление об уходе в течение недели.

Между тем официальный представитель Минэкономразвития Елена Лашкина заявила, что от правительства подобное распоряжение пока не поступало.

В Минэкономразвития Ведев курировал департамент бюджетного планирования и госпрограмм, а также отвечал за макропрогнозы и статистические данные, пишет polit.ru.