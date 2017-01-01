СМИ сообщили об отставке замглавы Минэкономразвития

Заместитель главы Минэкономразвития Алексей Ведев может покинуть свой пост на этой неделе, пишут "Известия" со ссылкой на источник в ведомстве.
Эту информацию подтвердил и сам чиновник, отметив, что напишет заявление об уходе в течение недели.
Между тем официальный представитель Минэкономразвития Елена Лашкина заявила, что от правительства подобное распоряжение пока не поступало.
В Минэкономразвития Ведев курировал департамент бюджетного планирования и госпрограмм, а также отвечал за макропрогнозы и статистические данные, пишет polit.ru.
Смотрите также
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.