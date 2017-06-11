СМИ сообщили об уничтожении лидера ИГ

Лидера запрещенной в России террористичечкой группировки "Исламское государство" Бакра аль-Багдади ликвидировали в результате авианалета на Ракку. Об этом сообщила британская газета Daily Mail со ссылкой на государственное телевидение Сирии.
Издание отмечает, что сообщения об уничтожении террориста неоднократно появлялись и раньше. Пока подтверждений последней информации не поступало, в том числе и со стороны ИГ.
Ранее разведывательные структуры сообщали, что лидер боевиков находился в иракском Мосуле, однако он покинул его после начала наступления на него армии Ирака. Сообщалось также, что террорист был арестован при попытке прорваться из осажденного Мосула к сирийской границе и находится под стражей. Эту информацию опровергли в Пентагоне, пишет "Интерфакс".
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