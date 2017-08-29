СМИ сообщили об увольнении генерала ФСБ, фигурирующего в деле Улюкаева

"Решение (об увольнении Феоктистова из ФСБ) принято, готовится соответствующий приказ", — сказал один из собеседников агентства.

Другой источник подтвердил информацию об увольнении Феоктистова. "Да, выход на пенсию бывает неожиданный", — сказал он.

Официального комментария ФСБ нет.

Феоктистов, по сообщениям СМИ, до августа 2016 года занимал должность заместителя руководителя УСБ ФСБ, а затем возглавил службу безопасности "Роснефти" и стал вице-президентом компании. Оперативно-технические мероприятия по задержанию главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева проводились по инициативе и непосредственном участии начальника службы безопасности "Роснефти" Олега Феоктистова. До перехода в нефтяную компанию Феоктистов занимал пост первого замначальника управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ РФ. СМИ связывали уход Феоктистова со службы с крупным контрабандным скандалом.

В марте глава нефтяной компании Игорь Сечин сообщил, что Феоктистов вернулся на службу в ФСБ.

Генерал Феоктистов стал известен после ряда громких уголовных дел, оперативное сопровождение которых вела возглавляемая им шестая служба УСБ ФСБ. Одним из последних его фамилию назвал бывший министр Улюкаев. На первом же судебном заседании при рассмотрении уголовного дела по обвинению в вымогательстве взятки в два миллионов долларов у "Роснефти" экс-министр заявил, что в отношении него Сечиным и Феоктистовым была организована "провокация взятки".