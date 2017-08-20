СМИ: советник Минздрава Игорь Ланской трагически погиб от удара молнией

Советник министра здравоохранения РФ Игорь Львович Ланской, на 42-м году жизни, трагически погиб 18 августа, в результате несчастного случая. Об этом без сообщается на сайте Минздрава. Подробности гибели Ланского официально не раскрываются.
"Министерство здравоохранения Российской Федерации с прискорбием сообщает, что вчера трагически ушел из жизни советник министра Игорь Львович Ланской", - говорится в сообщении.
Телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на знакомых советника сообщил, что Ланской отдыхал в Ялте, попал в непогоду и погиб в результате удара молнии.
Ланской занял должность советника министра в 2013 году и курировал вопросы экспорта медицинских услуг (медицинского туризма), развития партнерства государства и бизнеса, продвижения инноваций и мониторинга ситуации в сфере здравоохранения в сотрудничестве с региональными властями, пишет Росбалт.
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