СМИ: США планируют поставлять оружие на Украину

По данным источников американской газеты, эту информацию подтвердил глава Пентагона Джеймс Мэттис. Официальный представитель Пентагона Мишель Балтанса отметила, что США "не исключают вариант" поставок Украине "летального вооружения".

Также уточняется, что чиновники классифицируют это вооружение как оборонительное, но сам план в Белом доме еще не обсуждался.

Ранее специальный представитель американского Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США рассматривают вопрос о возможной поставке оружия украинской стороне.