СМИ: США планируют поставлять оружие на Украину

Пентагон и Госдепартамент США добиваются одобрения Белым домом разработанного ими плана поставок Украине противотанковых ракет и других вооружений. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на The Wall Street Journal.
По данным источников американской газеты, эту информацию подтвердил глава Пентагона Джеймс Мэттис. Официальный представитель Пентагона Мишель Балтанса отметила, что США "не исключают вариант" поставок Украине "летального вооружения".
Также уточняется, что чиновники классифицируют это вооружение как оборонительное, но сам план в Белом доме еще не обсуждался.
Ранее специальный представитель американского Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США рассматривают вопрос о возможной поставке оружия украинской стороне.
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