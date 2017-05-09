СМИ: США планируют усилить давление на талибов в Афганистане

Цель этой стратегии — вынудить "Талибан" (организация запрещена в РФ) отказаться от агрессии и начать переговоры, отмечает издание The Washington Post. Большая часть правительства поддерживает стратегию. Как пишет издание, в случае принятия новой модели поведения, в ближневосточном государстве могут возобновиться авиаудары.

Ожидается, что свое мнение по повожу новой стратегии Дональд Трамп выскажет до саммита НАТО в Брюсселе, который назначен на 25 мая.

Справка

Талибан — исламистское движение, зародившееся в Афганистане среди пуштунов в 1994 году, правило Афганистаном с 1996 по 2001 гг. ("Исламский Эмират Афганистан") и регионом Вазиристан на севере Пакистана ("Исламское государство Вазиристан") с 2004 года. Дипломатически было признано тремя государствами: Объединёнными Арабскими Эмиратами, Пакистаном и Саудовской Аравией. Советом Безопасности ООН признана террористической организацией в 2003.

Во время чеченской войны осенью 1999 года руководство Талибана приняло решение отправить чеченским боевикам, сражающимся против российских силовиков, 4 миллиона долларов и 24 переносных зенитно-ракетных комплекса. В январе 2000 года представитель Талибана в Пакистане объявил о признании независимости Чечни и установлении дипломатических отношений с правительством Аслана Масхадова. В феврале того же года газета "Шариат", официальный печатный орган Талибана, призвала мусульманские страны объявить священную войну (джихад) России: "Исламские страны должны позволить правоверным принять участие в джихаде в Чечне".

В мае 2000 года помощник президента России Сергей Ястржембский заявил о возможном нанесении превентивных ударов по базам подготовки террористов в Афганистане. Позднее секретарь Совета безопасности Сергей Иванов заявил, что если Талибан усилит давление на союзников Российской Федерации, в частности на Таджикистан и Киргизию, то "я не исключаю, что могут быть предприняты и какие-то военные меры".

После начала военной операции США и Великобритании против Талибана осенью 2001 года представители талибов вышли на связь с российскими пограничниками на таджикско-афганской границе и от имени духовного лидера Муллы Омара предложили Москве объединиться для борьбы с американской агрессией. Как рассказал в интервью Би-Би-Си тогдашний секретарь Совета безопасности Сергей Иванов, Россия ответила на это предложение "всемирно известным англоязычным жестом F*** off".

В декабре 2015 года специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил: "Интересы талибов объективно совпадают с нашими в борьбе с ИГИЛ" (по wiki).