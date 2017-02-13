Стало известно, что делала на Алтае статусная пассажирка рухнувшего вертолета 

Анна Паничева,

директор по маркетингу HeliClub:

Мария Козинцева в пятницу вечером улетела на Алтай, там у нее была встреча с нашими хорошими партнерами. Анатолий Банных предложил ей посетить Алтай. Полет был организован диспетчерской службой площадки "Алтай авиа", с которой и был произведен вылет вертолета Robinson R-66.

Г-жа Паничева также подтвердила информацию о том, что на борту во время взлета были пять человек, в том числе сам Анатолий Банных, пилот компании Дмитрий Ракитский, его жена Елена, Мария Козинцева и их друг Глеб Вореводин.

Анна Паничева,

директор по маркетингу HeliClub:

Так как погодные условия были не самые хорошие, вертолет пилотировал Дмитрий Ракитский. У него было достаточно опыта для того, чтобы летать в таких погодных условиях.

Сотрудница HeliClub кроме того сообщила о том, что на Алтай улетели родители Марии Козинцевой и главный инженер HeliClub.

Диспетчер компании подтвердил Рен-ТВ, что на борту потерпевшего крушение вертолета находились три сотрудника HeliClub: Мария Козинцева, пилот Дмитрий Ракитский и его жена Елена Ракитская. По словам диспетчера, все трое прилетали на Алтай "по делам компании". Также он сообщил, что "вертолеты там тоже базировались, они обслуживались, они имели к этому отношение".