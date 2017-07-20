СМИ: у американского сенатора Маккейна врачи нашли рак мозга

"Сенатору США Джону Маккейну диагностировали рак мозга", - сообщило агентство France-Presse, ссылаясь на штаб Республиканской партии.
По данным агентства Рейтер, которое ссылается на офис законодателей, речь идет о глиобластоме, причиной которой стал тромб, пишет РИА "Новости".
Ранее СМИ передавали, что Маккейну сделали операцию, а президент Дональд Трамп пожелал сенатору скорейшего выздоровления. В официальном сообщении говорилось, что Джону Маккейну провели операцию по удалению кровяного сгустка над глазом. По заявлению Маккейна, для восстановления следующие несколько дней он проведёт в Аризоне, передает RT.
Справка
Джон Сидней Маккейн III — американский политик-республиканец, сенатор США от штата Аризона с 1987 года. Кандидат от республиканской партии на выборах президента США 2008 года, где проиграл демократу Бараку Обаме. Известен как последовательный критик Владимира Путина.
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