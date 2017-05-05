СМИ: у сирийских боевиков нашли приборы ночного видения с электроникой из России

Военные специалисты, исследовавшие в Сирии оружие уничтоженных террористов, установили, что снайперы запрещенных в РФ террористических организаций "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" используют прицелы ночного видения с электроникой, произведенной на российских предприятиях, пишет "Коммерсантъ".
По информации издания, российские военные специалисты и сотрудники спецслужб начали изучать вооружение террористов с первых дней участия ВКС РФ в сирийском конфликте с целью выяснить, как оружие из десятков стран мира оказывается у террористов. Поскольку снайперский огонь стал причиной гибели минимум четверых россиян, отдельное внимание эксперты уделили снайперским винтовкам.
В ходе изучения оружия террористов выяснилось, пишет "Коммерсантъ", что террористы используют самые разнообразные снайперские винтовки, в том числе состоящие на вооружении армий стран НАТО — такие, например, как американская Remington MSR или австрийская Steyr Mannlicher SSG 08. Вместе с ними должны использоваться и самые современные прицелы, в том числе ночного видения. Приборы третьего поколения изготавливаются в США и России.
Один из экспертов рассказал: "Мы нашли так называемые электронно-оптические преобразователи (ЭОП), произведенные на российских предприятиях". При этом неизвестно, как данные приборы попали в зону боевых действий в Сирии. По одной из версий, ЭОП могли попасть в Сирию через третьи страны, в которые ПНВ или комплектующие для них из России поставляются официально.
Официальных данных о возбуждении уголовных дел об утрате российскими военнослужащими военного имущества (ст. 348 УК РФ) в виде прицелов нет. По факту обнаружения в Сирии ЭОП российского производства уголовное дело пока не возбуждено, в рамках доследственной проверки проводятся оперативные мероприятия, пишет polit.ru.
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