СМИ узнали о содержании тайного разговора Путина и Порошенко

Президенты России и Украины продолжают общаться, несмотря на конфликт. Последний разговор состоялся в начале апреля, сообщает "Коммерсант".
Последняя беседа продолжалась около 20 минут и состоялась по инициативе украинской стороны. Разговор проходил в "уважительном корректном ключе", а главы государств периодически "переходили на шутливо-иронический тон", чтобы не наговорить друг другу резкостей.
Ни к каким конкретным договоренностям прийти не удалось, и единственные вопросы, по которым собеседники сумели продвинуться, касались "некоторых гуманитарных аспектов", сообщил источник "Коммерсанта".
Что это за "некоторые гуманитарные аспекты", рассказал источник “Ъ” в Киеве, близкий к окружению Петра Порошенко. По его словам, речь шла об обмене пленными, о поставках в Донбасс продуктов питания, воды и электроэнергии, а также о выплате украинских пенсий жителям непризнанных республик. Источник “Ъ” в Киеве добавил, что Петр Порошенко предупредил российского президента: если ДНР и ЛНР не уплатят долги за электроэнергию, поставки с украинской территории будут прекращены. Так в итоге и произошло, отмечает издание.
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