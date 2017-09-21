СМИ: Валерий Шанцев покинет пост губернатора Нижегородской области

По информации "Ъ", губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев уходит в отставку.
Это было решено 20 сентября на встрече главы области с руководством администрации президента (АП). О вероятности отставки Шанцева до конца года издание сообщало 7 сентября.
Эксперты не раз ставили в вину господину Шанцеву непрекращающийся конфликт региональной и городской элит. Против губернатора работает и возраст — в этом году ему исполнилось 70 лет. Нижегородскую область он возглавил в 2005 году, в 2014 году на выборах набрал 86%.
На официальном сайте правительства Нижегородской области информация о грядущих перестановках отсутствует.
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