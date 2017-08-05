СМИ: ведущим "Пусть говорят" вместо Малахова может стать Джигурда

По предварительным данным, руководство Первого канала уже сформировало свой список основных претендентов на эту должность. Среди них: ведущий программы "Время" Дмитрий Борисов, ведущий красноярских новостей Александр Смол, а также, как ни странно, два эпатажных актера – Алексей Панин и Никита Джигурда. Зрители, естественно, шокированы такими слухами. Правда ли это, будет известно совсем скоро.