СМИ: ведущим "Пусть говорят" вместо Малахова может стать Джигурда

В интернете обсуждают слухи о том, кто заметит ведущего ток-шоу "Пусть говорят" Андрея Малахова на Первом канале, который, как ранее сообщали СМИ, может его покинуть. Представители шоу-бизнеса и зрители программы гадают, кто может стать полноценной заменой известного ведущего, сообщает "Газета Daily".
По предварительным данным, руководство Первого канала уже сформировало свой список основных претендентов на эту должность. Среди них: ведущий программы "Время" Дмитрий Борисов, ведущий красноярских новостей Александр Смол, а также, как ни странно, два эпатажных актера – Алексей Панин и Никита Джигурда. Зрители, естественно, шокированы такими слухами. Правда ли это, будет известно совсем скоро.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.