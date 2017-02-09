СМИ: Вокруг Эйфелевой башни построят стеклянную стену против террористов

Эйфелева башня будет обнесена пуленепробиваемой стеклянной стеной. Эти меры направлены на защиту достопримечательности от террористических атак. Об этом сообщает французская газета Le Parisien.
По словам главы Общества эксплуатации Эйфелевой башни Бернара Годьера, ограда охватит большую часть садов вокруг сооружения. Известно, что стена высотой 2,5 метра будет возведена осенью этого года. Работы обойдутся властям Франции приблизительно в 20 миллионов евро.
Напомним, что в середине декабря парламент Франции продлил до 15 июля 2017 года режим чрезвычайного положения, который ввели в стране сразу после терактов 13 ноября 2015.
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