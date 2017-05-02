СМИ: "зять Путина" заработал 100 млн долларов на акциях

Основную часть этого пакета — 14,3% — купил акционер Леонид Михельсон, нарастив долю в компании до 48,5%. Акции купила структура Михельсона ООО "Траст" у структуры Кирилла Шамалова "Яуза 12". Бизнесмен Геннадий Тимченко увеличил пакет до 17% и стал вторым по размеру доли акционером в компании.

Доля Кирилла Шамалова сократилась с 20,9% до 3,9%. В официальном заявлении бизнесмен дал понять, что инициатива покупки исходила от Михельсона, а сам он принял решение "диверсифицировать инвестиции". Леонид Михельсон заявил, что увеличил долю в связи с планами "по привлечению новых партнеров для наращивания промышленного потенциала компании".

Суммы сделок неизвестны, но "Коммерсантъ" рассчитал, что Михельсон мог заплатить за увеличение пакета акций 1,91 млрд долларов, Тимченко — 362 млн долларов, а Шамалов, соответственно, получил 2,27 млрд долларов. При этом сам Кирилл Шамалов в 2014 году покупал 17% "Сибура" у Геннадия Тимченко за 13,4 млрд долларов, то есть по существенно более низкой оценке. По данным источников Ъ, Шамалов заработал на нынешней сделке и с 2014 года получил около 10,5 млрд рублей в качестве дивидендов. По данным газеты "Ведомости", за три года Шамалов мог заработать на акциях "Сибура" около 100 мн долларов.

Ранее "Лента" писала, что Кирилл Шамалов, который сейчас занимает 64 место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes с капиталом в 1,2 млрд долларов, может в 2017 году покинуть этот список из-за продажи акций "Сибура", пишет znak.com.

Кирилл Шамалов — младший сын давнего знакомого президента России Владимира Путина, совладельца банка "Россия" Николая Шамалова. В список Forbes он попал в прошлом году впервые и стал самым молодым миллиардером в России. В СМИ он также известен как супруг предполагаемой дочери Путина Катерины Тихоновой.