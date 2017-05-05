Смотри прямую трансляцию Парада Победы, Бессмертного полка и салюта в Барнауле

Altapress.ru предлагает читателям сайта прямую трансляцию с веб-камер, установленных в Барнауле на площадях Советов и Сахарова.
Вы можете увидеть, как жители и гости краевой столицы готовятся и отмечают День Победы на двух главных площадках города. 9 мая по площади Советов пройдет Парад Победы, а после него состоится шествие Бессметного полка. На площади Сахарова покажут праздничный концерт, барнаульцы будут расписываться на "Стене Победы", а вечером прогремит салют.
Площадь Советов
Напомним, что на площади Советов 9 мая торжественное построение войск Барнаульского гарнизона начнется в 10.00, в 10.40 пойдут колонны Бессмертного полка.
Площадь Сахарова
Праздничный фейерверк на площади Сахарова 9 мая будет в 22.30.
- Как в Барнауле будут праздновать День Победы
- Определены точки построения и время начала шествия "Бессмертного полка"
- Барнаульцам покажут прямую трансляцию парада и шествия Бессмертного полка
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- Сюжет: Акция "Бессмертный полк"
- Сюжет: День Победы
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