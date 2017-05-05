Смотри прямую трансляцию Парада Победы, Бессмертного полка и салюта в Барнауле

Вы можете увидеть, как жители и гости краевой столицы готовятся и отмечают День Победы на двух главных площадках города. 9 мая по площади Советов пройдет Парад Победы, а после него состоится шествие Бессметного полка. На площади Сахарова покажут праздничный концерт, барнаульцы будут расписываться на "Стене Победы", а вечером прогремит салют.

Площадь Советов

Напомним, что на площади Советов 9 мая торжественное построение войск Барнаульского гарнизона начнется в 10.00, в 10.40 пойдут колонны Бессмертного полка.

Площадь Сахарова

Праздничный фейерверк на площади Сахарова 9 мая будет в 22.30.