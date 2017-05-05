Тема «Бессмертный полк»

Смотри прямую трансляцию Парада Победы, Бессмертного полка и салюта в Барнауле

125
Сегодня, 14:38.
Жизнь

Altapress.ru предлагает читателям сайта прямую трансляцию с веб-камер, установленных в Барнауле на площадях Советов и Сахарова.

Бессмертный полк 2016.
Бессмертный полк 2016. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Вы можете увидеть, как жители и гости краевой столицы готовятся и отмечают День Победы на двух главных площадках города. 9 мая по площади Советов пройдет Парад Победы, а после него состоится шествие Бессметного полка. На площади Сахарова покажут праздничный концерт, барнаульцы будут расписываться на "Стене Победы", а вечером прогремит салют.

Площадь Советов

Напомним, что на площади Советов 9 мая торжественное построение войск Барнаульского гарнизона начнется в 10.00, в 10.40 пойдут колонны Бессмертного полка.

Площадь Сахарова

Праздничный фейерверк на площади Сахарова 9 мая будет в 22.30.



Смотрите также трансляции с других веб-камер К24.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров