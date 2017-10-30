Много снега и туристов: как выглядит строящаяся "Белокуриха-2"

Белокуриха-2. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха-2. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха-2. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха-2. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха-2. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха-2. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха-2. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха-2. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха-2. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха-2. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха-2. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха-2. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха-2. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха-2. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха-2. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха-2. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха-2. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха-2. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха-2. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха-2. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха-2. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха-2. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха-2. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха-2. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха-2. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха-2. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха-2. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха-2. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха-2. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха-2. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха-2. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха-2. Фото: Евгения Родочинская. Байкерский топор. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха-2. Фото: Евгения Родочинская. Байкерский топор. Фото: Евгения Родочинская. Дорога. Алтай. Зима. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха-2. Фото: Евгения Родочинская. Алтайский край. Дорога. Фото: Евгения Родочинская. Дорога. Алтай. Зима. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха-2. Фото: Евгения Родочинская. Алтайский край. Дорога. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха-2. Фото: Евгения Родочинская. Белокуриха-2. Фото: Евгения Родочинская.

По словам Олега Акимова, заместителя гендиректора компании "Курорт Белокуриха", новый курорт сможет вместить около 5 тыс. отдыхающих. По внешнему виду он будет немного напоминать сочинские "Красную поляну" и "Розу Хутор".

Акимов рассказал, что по "Белокурихе-2" не будут ездить автомобили — стоянку построят рядом с курортом. Добраться до гостиницы гости смогут на электромобилях. Здесь также построят пятизвездочные гостиницы, аквапарк, несколько небольших гостиниц. Пока на территории работают только несколько туристических маршрутов и объектов, которые посещают отдыхающие.

Сейчас на "Белокурихе-2" застраивают территорию "Альпийской деревни". В июле 2017 года здесь запустили историко-архитектурный комплекс "Андреевская слобода". В нем находятся кузница, дом знахарки, дом хлеба и двухэтажное здание с рестораном русско-немецкой кухни. Он заработает после того, как будет достроена необходимая инфраструктура.

Отсутствие электричества и воды мешает запустить также первые гостиницы, которые в этом году построили компания-инвестор "Сиблюкс" и предприниматель из Сургута.

Ранее начальник краевого управления по внешним связям, туризму и курортному делу Юрий Захаров сообщал, что в этом году до субкластера построят магистральные сети и приступят к внутренним. Без этих коммуникаций гостиницы и ресторан не смогут работать. По последним данным электроэнергию должны провести до объектов в ноябре, об этом сообщил зампред правительства региона Виктор Мещеряков.

На въезде и территории субкластера "Белокуриха-2" установили несколько арт-объектов скульптора Владимира Войчишина — гигантский байкерский топор, космический аппарат, "Пепелац" и другое. На тележке с огромными карандашами первые туристы оставили памятные надписи.

В ночь с 25 на 26 октября в "Белокурихе-2" снега выпало почти по колено. В зимнюю погоду туристы гуляли по территории субкластера и фотографировались на фоне арт-объектов.

Ранее сообщалось, что этой зимой в "Белокурихе-2" запустят лыжно-биатлонную трассу на горе Мишина. По словам Акимова, чтобы кататься, не хватает только лыжного подъемника.