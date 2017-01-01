Снежные заносы и метель: на Алтае действует штормовое предупреждение

5 февраля в Алтайском крае синоптики прогнозируют переменную облачность, местами снег, метель, на дорогах гололедица, местами снежные заносы.
Ветер юго-западный днём 8-13 м/с, с усилением до 13-18 м/с.
Температура воздуха днём минус 10 … 15С., в северных районах минус 15С … 20С
В Барнауле: переменная облачность, днем преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, днём 8-13 м/с. Температура воздуха днём минус 13С … 15С, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
На территории региона действует штормовое предупреждение.
В случае возникновения ЧС необходимо обращаться по телефонам 112, 110, либо на телефон доверия полиции 128.
Куда звонить в случае ЧС на дороге:
Дежурный КГКУ "Алтайавтодор": +7(3852) 36-31-69;
Дежурный ЦУКС МЧС : +7(3852) 54-87-01;
Дежурный УГИБДД: +7(3852) 39-35-86.
Водителям рекомендовано воздержаться от поездок на дальние расстояния.
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