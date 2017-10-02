24 снимка о том, что любое животное может быть прикольным

Братья наши меньшие не перестают нас удивлять и умилять. Обычно мы привыкли веселиться над кошками и собаками. Но эти фотографии докажут, что даже менее, казалось бы, менее приятные существа могут быть уморительными.

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