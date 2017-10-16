Снимки из серии "что ты знаешь об одиночестве"

Одиноких людей все время кто-нибудь пытается утешить. Мол, ничего-ничего, и ты встретишь свою половинку. Но многие из них в половинке не нуждаются, им и так хорошо. Ну, или плохо. Во всяком случае, они вполне самостоятельны и развлекаются как могут. Примеры — в нашей подборке.

Одиночество как оно есть. Фото: www.pure-t.ru. Одиночество как оно есть. Фото: www.pure-t.ru. Одиночество как оно есть. Фото: www.pure-t.ru. Одиночество как оно есть. Фото: www.pure-t.ru. Одиночество как оно есть. Фото: www.pure-t.ru. Одиночество как оно есть. Фото: www.pure-t.ru. Одиночество как оно есть. Фото: www.pure-t.ru. Одиночество как оно есть. Фото: www.pure-t.ru. Одиночество как оно есть. Фото: www.pure-t.ru. Одиночество как оно есть. Фото: www.pure-t.ru. Одиночество как оно есть. Фото: www.pure-t.ru. Одиночество как оно есть. Фото: www.pure-t.ru. Одиночество как оно есть. Фото: www.pure-t.ru. Одиночество как оно есть. Фото: www.pure-t.ru. Одиночество как оно есть. Фото: www.pure-t.ru. Одиночество как оно есть. Фото: www.pure-t.ru. Одиночество как оно есть. Фото: www.pure-t.ru. Одиночество как оно есть. Фото: www.pure-t.ru. Одиночество как оно есть. Фото: www.pure-t.ru. Одиночество как оно есть. Фото: www.pure-t.ru. Источник.