Всем известно, что высокая мода иногда обескураживает и вызывает недоумение, но вот уличная мода и "ширпотреб" иногда вызывают попросту шок, или желание все "развидеть".

Снимки из серии "Фэшн из май профешн". Фото: открытые источники. Снимки из серии "Фэшн из май профешн". Фото: открытые источники. Снимки из серии "Фэшн из май профешн". Фото: открытые источники. Снимки из серии "Фэшн из май профешн". Фото: открытые источники. Снимки из серии "Фэшн из май профешн". Фото: открытые источники. Снимки из серии "Фэшн из май профешн". Фото: открытые источники. Снимки из серии "Фэшн из май профешн". Фото: открытые источники. Снимки из серии "Фэшн из май профешн". Фото: открытые источники. Снимки из серии "Фэшн из май профешн". Фото: открытые источники. Снимки из серии "Фэшн из май профешн". Фото: открытые источники. Снимки из серии "Фэшн из май профешн". Фото: открытые источники. Снимки из серии "Фэшн из май профешн". Фото: открытые источники. Снимки из серии "Фэшн из май профешн". Фото: открытые источники. Снимки из серии "Фэшн из май профешн". Фото: открытые источники. Снимки из серии "Фэшн из май профешн". Фото: открытые источники. Снимки из серии "Фэшн из май профешн". Фото: открытые источники. Снимки из серии "Фэшн из май профешн". Фото: открытые источники. Снимки из серии "Фэшн из май профешн". Фото: открытые источники. Снимки из серии "Фэшн из май профешн". Фото: открытые источники. Снимки из серии "Фэшн из май профешн". Фото: открытые источники. Снимки из серии "Фэшн из май профешн". Фото: открытые источники. Снимки из серии "Фэшн из май профешн". Фото: открытые источники. Снимки из серии "Фэшн из май профешн". Фото: открытые источники. Снимки из серии "Фэшн из май профешн". Фото: открытые источники. Снимки из серии "Фэшн из май профешн". Фото: открытые источники. Снимки из серии "Фэшн из май профешн". Фото: открытые источники. Снимки из серии "Фэшн из май профешн". Фото: открытые источники. Снимки из серии "Фэшн из май профешн". Фото: открытые источники. Снимки из серии "Фэшн из май профешн". Фото: открытые источники. Снимки из серии "Фэшн из май профешн". Фото: открытые источники. Снимки из серии "Фэшн из май профешн". Фото: открытые источники.