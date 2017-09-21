Снимки современных знаменитостей из 90-х годов

Большинство знаменитых людей с фотографий в продолжении поста вам хорошо известны сегодня, но в 90-е годы прошлого века они были еще совсем молодыми. С тех пор прошло уже чуть больше четверти века, поэтому все эти снимки нам кажутся уже даже слегка наивными.
Ксения Собчак с Владом Сташевским и подруго. Фото: СС0.
Федор Бондарчук. Фото: СС0.
Филипп Киркоров и Лолита Милявская. Фото: СС0.
Ксения Собчак и "На-НА". Фото: СС0.
Игорь Николаев и Наташа Королева. Фото: СС0.
Алла Пугачева и Филипп Киркоров. Фото: СС0.
Наташа Королева с сестрой Ириной и Ксенией Собчак. Фото: СС0.
Иван Охлобыстин, Федор Бондарчук и Леонид Агутин. Фото: СС0.
Владимир Пресняков и Леонид Агутин. Фото: СС0.
Гоша Куценко и диджей Михаил Венгеров. Фото: СС0.
Гоша Куценко и Лера Кудрявцева. Фото: СС0.
Владимир Путин и Анатолий Собчак. Фото: СС0.
Владимир Жириновский среди рок-музыкантов. Фото: СС0.
Владимир Винокур, Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев, Лев Лещенко. Фото: СС0.
Олег Газманов с сыном Родионом. Фото: СС0.
Лариса Долина. Фото: СС0.
Богдан Титомир, Дима Маликов и Сергей Лемох. Фото: СС0.
Алексей Потехин справа (Руки вверх). Фото: СС0.
Сергей Зверев и Богдан Титомир. Фото: СС0.
Сергей Лазарев. Фото: СС0.
Иван Ургант. Фото: СС0.
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