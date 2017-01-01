25 снимков из серии "Кто же так строит?"

Строение человеческого тела — одна из непознанных загадок природы. Труднее всего точно узнать, откуда у человека руки растут. Судя по этим снимкам, растут они совершенно из разных мест. А еще величайшей тайной является то, где находится мозг у этих людей, и как этот мозг додумывается до того, что творят такие руки.

Строительные маразмы. Фото: опубликовано на cmehopanorama.com. Строительные маразмы. Фото: опубликовано на cmehopanorama.com. Строительные маразмы. Фото: опубликовано на cmehopanorama.com. Строительные маразмы. Фото: опубликовано на cmehopanorama.com. Строительные маразмы. Фото: опубликовано на cmehopanorama.com. Строительные маразмы. Фото: опубликовано на cmehopanorama.com. Строительные маразмы. Фото: опубликовано на cmehopanorama.com. Строительные маразмы. Фото: опубликовано на cmehopanorama.com. Строительные маразмы. Фото: опубликовано на cmehopanorama.com. Строительные маразмы. Фото: опубликовано на cmehopanorama.com. Строительные маразмы. Фото: опубликовано на cmehopanorama.com. Строительные маразмы. Фото: опубликовано на cmehopanorama.com. Строительные маразмы. Фото: опубликовано на cmehopanorama.com. Строительные маразмы. Фото: опубликовано на cmehopanorama.com. Строительные маразмы. Фото: опубликовано на cmehopanorama.com. Строительные маразмы. Фото: опубликовано на cmehopanorama.com. Строительные маразмы. Фото: опубликовано на cmehopanorama.com. Строительные маразмы. Фото: опубликовано на cmehopanorama.com. Строительные маразмы. Фото: опубликовано на cmehopanorama.com. Строительные маразмы. Фото: опубликовано на cmehopanorama.com. Строительные маразмы. Фото: опубликовано на cmehopanorama.com. Строительные маразмы. Фото: опубликовано на cmehopanorama.com. Строительные маразмы. Фото: опубликовано на cmehopanorama.com. Строительные маразмы. Фото: опубликовано на cmehopanorama.com. Строительные маразмы. Фото: опубликовано на cmehopanorama.com. Смотрите также Источник.