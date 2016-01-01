20 снимков из серии "Вот это понты"

Красиво жить не запретишь. И даже если в реальности ничего такого особо красивого у тебя нет, то кто сказал, что свою крутизну, мощь и величие можно сфабриковать на фото, а потом показывать это в соцсетях.
Вот это понты! Фото: опубликовано на rjjaka.ru.
Вот это понты! Фото: опубликовано на rjjaka.ru.
Вот это понты! Фото: опубликовано на rjjaka.ru.
Вот это понты! Фото: опубликовано на rjjaka.ru.
Вот это понты! Фото: опубликовано на rjjaka.ru.
Вот это понты! Фото: опубликовано на rjjaka.ru.
Вот это понты! Фото: опубликовано на rjjaka.ru.
Вот это понты! Фото: опубликовано на rjjaka.ru.
Вот это понты! Фото: опубликовано на rjjaka.ru.
Вот это понты! Фото: опубликовано на rjjaka.ru.
Вот это понты! Фото: опубликовано на rjjaka.ru.
Вот это понты! Фото: опубликовано на rjjaka.ru.
Вот это понты! Фото: опубликовано на rjjaka.ru.
Вот это понты! Фото: опубликовано на rjjaka.ru.
Вот это понты! Фото: опубликовано на rjjaka.ru.
Вот это понты! Фото: опубликовано на rjjaka.ru.
Вот это понты! Фото: опубликовано на rjjaka.ru.
Вот это понты! Фото: опубликовано на rjjaka.ru.
Вот это понты! Фото: опубликовано на rjjaka.ru.
Вот это понты! Фото: опубликовано на rjjaka.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.