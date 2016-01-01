20 снимков из серии "Вот это понты"

Красиво жить не запретишь. И даже если в реальности ничего такого особо красивого у тебя нет, то кто сказал, что свою крутизну, мощь и величие можно сфабриковать на фото, а потом показывать это в соцсетях.

Вот это понты! Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Вот это понты! Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Вот это понты! Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Вот это понты! Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Вот это понты! Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Вот это понты! Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Вот это понты! Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Вот это понты! Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Вот это понты! Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Вот это понты! Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Вот это понты! Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Вот это понты! Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Вот это понты! Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Вот это понты! Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Вот это понты! Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Вот это понты! Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Вот это понты! Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Вот это понты! Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Вот это понты! Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Вот это понты! Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Смотрите также Источник.