20 снимков о том, как опасно и даже страшно жить в городе

Это лишь беспечные оптимисты думают, что в городах все хорошо, а скоро будет еще лучше. Но знающие люди видят, что жизнь тут — как русская рулетка.

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