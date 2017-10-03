20 снимков об очередях 80-го уровня

Сегодня, 06:01.
Жизнь

Ужаснее очереди может быть только длинная очередь. Осторожно: слабонервным не смотреть!

В очереди 80-го уровня. Фото: fishki.net.
В очереди 80-го уровня. Фото: fishki.net.
В очереди 80-го уровня. Фото: fishki.net.
В очереди 80-го уровня. Фото: fishki.net.
В очереди 80-го уровня. Фото: fishki.net.
В очереди 80-го уровня. Фото: fishki.net.
В очереди 80-го уровня. Фото: fishki.net.
В очереди 80-го уровня. Фото: fishki.net.
В очереди 80-го уровня. Фото: fishki.net.
В очереди 80-го уровня. Фото: fishki.net.
В очереди 80-го уровня. Фото: fishki.net.
В очереди 80-го уровня. Фото: fishki.net.
В очереди 80-го уровня. Фото: fishki.net.
В очереди 80-го уровня. Фото: fishki.net.
В очереди 80-го уровня. Фото: fishki.net.
В очереди 80-го уровня. Фото: fishki.net.
В очереди 80-го уровня. Фото: fishki.net.
В очереди 80-го уровня. Фото: fishki.net.
В очереди 80-го уровня. Фото: fishki.net.
В очереди 80-го уровня. Фото: fishki.net.

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