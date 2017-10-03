20 снимков об очередях 80-го уровня

Ужаснее очереди может быть только длинная очередь. Осторожно: слабонервным не смотреть!
В очереди 80-го уровня. Фото: fishki.net.
В очереди 80-го уровня. Фото: fishki.net.
В очереди 80-го уровня. Фото: fishki.net.
В очереди 80-го уровня. Фото: fishki.net.
В очереди 80-го уровня. Фото: fishki.net.
В очереди 80-го уровня. Фото: fishki.net.
В очереди 80-го уровня. Фото: fishki.net.
В очереди 80-го уровня. Фото: fishki.net.
В очереди 80-го уровня. Фото: fishki.net.
В очереди 80-го уровня. Фото: fishki.net.
В очереди 80-го уровня. Фото: fishki.net.
В очереди 80-го уровня. Фото: fishki.net.
В очереди 80-го уровня. Фото: fishki.net.
В очереди 80-го уровня. Фото: fishki.net.
В очереди 80-го уровня. Фото: fishki.net.
В очереди 80-го уровня. Фото: fishki.net.
В очереди 80-го уровня. Фото: fishki.net.
В очереди 80-го уровня. Фото: fishki.net.
В очереди 80-го уровня. Фото: fishki.net.
В очереди 80-го уровня. Фото: fishki.net.
Уважаемые читатели! Система комментирования выключается на ночь с 01.00 барнаульского времени (+4мск) и включается в 7.00.