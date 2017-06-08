21 снимок из серии "Кто так пишет!"

Действительно, пишут тут всякие, от работы отвлекают. Серьезнее надо к написанному относиться: не шутите со соловом.

Ишь, расписались тут. Фото: опубликовано на mirtesen.ru. Ишь, расписались тут. Фото: опубликовано на mirtesen.ru. Ишь, расписались тут. Фото: опубликовано на mirtesen.ru. Ишь, расписались тут. Фото: опубликовано на mirtesen.ru. Ишь, расписались тут. Фото: опубликовано на mirtesen.ru. Ишь, расписались тут. Фото: опубликовано на mirtesen.ru. Ишь, расписались тут. Фото: опубликовано на mirtesen.ru. Ишь, расписались тут. Фото: опубликовано на mirtesen.ru. Ишь, расписались тут. Фото: опубликовано на mirtesen.ru. Ишь, расписались тут. Фото: опубликовано на mirtesen.ru. Ишь, расписались тут. Фото: опубликовано на mirtesen.ru. Ишь, расписались тут. Фото: опубликовано на mirtesen.ru. Ишь, расписались тут. Фото: опубликовано на mirtesen.ru. Ишь, расписались тут. Фото: опубликовано на mirtesen.ru. Ишь, расписались тут. Фото: опубликовано на mirtesen.ru. Ишь, расписались тут. Фото: опубликовано на mirtesen.ru. Ишь, расписались тут. Фото: опубликовано на mirtesen.ru. Ишь, расписались тут. Фото: опубликовано на mirtesen.ru. Ишь, расписались тут. Фото: опубликовано на mirtesen.ru. Ишь, расписались тут. Фото: опубликовано на mirtesen.ru. Ишь, расписались тут. Фото: опубликовано на mirtesen.ru. Источник.