18 сногсшибательных записок, вывесок и объявлений

По идеи, вывески и объявления должны информировать людей. Однако авторы далеко не всегда подходят к созданию "информационных щитов" с должной степенью ответственности. В результате рождаются казусы, которые вызывают смех.



Смешные объявления, вывески и записки. Фото: www.novate.ru. Смешные объявления, вывески и записки. Фото: www.novate.ru. Смешные объявления, вывески и записки. Фото: www.novate.ru. Смешные объявления, вывески и записки. Фото: www.novate.ru. Смешные объявления, вывески и записки. Фото: www.novate.ru. Смешные объявления, вывески и записки. Фото: www.novate.ru. Смешные объявления, вывески и записки. Фото: www.novate.ru. Смешные объявления, вывески и записки. Фото: www.novate.ru. Смешные объявления, вывески и записки. Фото: www.novate.ru. Смешные объявления, вывески и записки. Фото: www.novate.ru. Смешные объявления, вывески и записки. Фото: www.novate.ru. Смешные объявления, вывески и записки. Фото: www.novate.ru. Смешные объявления, вывески и записки. Фото: www.novate.ru. Смешные объявления, вывески и записки. Фото: www.novate.ru. Смешные объявления, вывески и записки. Фото: www.novate.ru. Смешные объявления, вывески и записки. Фото: www.novate.ru. Смешные объявления, вывески и записки. Фото: www.novate.ru. Смешные объявления, вывески и записки. Фото: www.novate.ru. Источник.