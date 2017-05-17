18 сногсшибательных записок, вывесок и объявлений

По идеи, вывески и объявления должны информировать людей. Однако авторы далеко не всегда подходят к созданию "информационных щитов" с должной степенью ответственности. В результате рождаются казусы, которые вызывают смех.
Смешные объявления, вывески и записки. Фото: www.novate.ru.
Смешные объявления, вывески и записки. Фото: www.novate.ru.
Смешные объявления, вывески и записки. Фото: www.novate.ru.
Смешные объявления, вывески и записки. Фото: www.novate.ru.
Смешные объявления, вывески и записки. Фото: www.novate.ru.
Смешные объявления, вывески и записки. Фото: www.novate.ru.
Смешные объявления, вывески и записки. Фото: www.novate.ru.
Смешные объявления, вывески и записки. Фото: www.novate.ru.
Смешные объявления, вывески и записки. Фото: www.novate.ru.
Смешные объявления, вывески и записки. Фото: www.novate.ru.
Смешные объявления, вывески и записки. Фото: www.novate.ru.
Смешные объявления, вывески и записки. Фото: www.novate.ru.
Смешные объявления, вывески и записки. Фото: www.novate.ru.
Смешные объявления, вывески и записки. Фото: www.novate.ru.
Смешные объявления, вывески и записки. Фото: www.novate.ru.
Смешные объявления, вывески и записки. Фото: www.novate.ru.
Смешные объявления, вывески и записки. Фото: www.novate.ru.
Смешные объявления, вывески и записки. Фото: www.novate.ru.
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