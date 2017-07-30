Собака спасла двух девочек, в которых попала молния

Две девочки восьми и 16 лет во время семейного похода в горах ушли из лагеря и шли по лугу, как вдруг в них попала молния, сообщает RT. Собака, которая была с ними, вернулась в лагерь к взрослым. Они пошли за псом и нашли девочек. Дети находились в бессознательном состоянии.

Пострадавших доставили в больницу на вертолете. В настоящее время их жизни вне опасности, пишет ura.ru.