Собака спасла двух девочек, в которых попала молния

В американском штате Юта собака помогла спасти двух девочек, в которых ударила молния.
Две девочки восьми и 16 лет во время семейного похода в горах ушли из лагеря и шли по лугу, как вдруг в них попала молния, сообщает RT. Собака, которая была с ними, вернулась в лагерь к взрослым. Они пошли за псом и нашли девочек. Дети находились в бессознательном состоянии.
Пострадавших доставили в больницу на вертолете. В настоящее время их жизни вне опасности, пишет ura.ru.
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