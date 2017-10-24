Собчак рассказала, что ее предвыборный штаб возглавит основатель НТВ

Сегодня, 17:15.
Политика

Сооснователь телеканала НТВ, политолог Игорь Малашенко возглавит предвыборный штаб Ксении Собчак на президентских выборах в 2018 году. Об этом Собчак сообщила во время пресс-конференции, которая проходит 24 октября, пишет РБК.

Ксения Собчак.
Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak.

Ксения Собчак,
телеведущая:

Игорь Малашенко — начальник моего штаба, он один из руководителей кампании Бориса Ельцина 1996 года, если вы помните, и один из основателей НТВ.

Жена Малашенко Божена Рынска в своем Facebook написала, что это было его решение, при этом она сама остается сторонницей Навального: "Ребят, я в шоке. Комментариев у меня нет. Это решение Игоря", — написала Рынска.

Собчак также заявила на пресс-сконференции, что не собирается становиться профессиональным политиком, однако хочет дать своему поколению возможность быть услышанными на президентских выборах в 2018 году, передает Газета.ru.

Ксения Собчак,
телеведущая:

Я — человек, который многие годы высказывал свою позицию, свое недовольство и свое несогласие с тем, что происходит в нашей стране. Я совершенно не претендую на роль профессионального политика, но мне важно, чтобы на этих выборах, на этих федеральных выборах голос моего поколения был услышан.

Я не человек, который представляет прямо сейчас какую-то партию, и прямо сейчас ее организовывать не собираюсь.

Она также отметила, что рассматривает себя как журналиста и общественного деятеля.

Во время общения с журналистами теледива высказалась и по поводу Крыма.

Ксения Собчак,
телеведущая:

Отвечаю прямо, что думаю, не буду увиливать. С точки зрения международного права, Крым украинский. Точка. Дальше давайте разговаривать.

И призвала всех к дискуссии по этому вопросу.

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