Собчак рассказала, что ее предвыборный штаб возглавит основатель НТВ

Ксения Собчак,

телеведущая:

Игорь Малашенко — начальник моего штаба, он один из руководителей кампании Бориса Ельцина 1996 года, если вы помните, и один из основателей НТВ.

Жена Малашенко Божена Рынска в своем Facebook написала, что это было его решение, при этом она сама остается сторонницей Навального: "Ребят, я в шоке. Комментариев у меня нет. Это решение Игоря", — написала Рынска.



Собчак также заявила на пресс-сконференции, что не собирается становиться профессиональным политиком, однако хочет дать своему поколению возможность быть услышанными на президентских выборах в 2018 году, передает Газета.ru.

Ксения Собчак,

телеведущая:

Я — человек, который многие годы высказывал свою позицию, свое недовольство и свое несогласие с тем, что происходит в нашей стране. Я совершенно не претендую на роль профессионального политика, но мне важно, чтобы на этих выборах, на этих федеральных выборах голос моего поколения был услышан. Я не человек, который представляет прямо сейчас какую-то партию, и прямо сейчас ее организовывать не собираюсь.

Она также отметила, что рассматривает себя как журналиста и общественного деятеля.

Во время общения с журналистами теледива высказалась и по поводу Крыма.

Ксения Собчак,

телеведущая:

Отвечаю прямо, что думаю, не буду увиливать. С точки зрения международного права, Крым украинский. Точка. Дальше давайте разговаривать.

И призвала всех к дискуссии по этому вопросу.