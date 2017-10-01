Собчак упрекнула Навального в том, что он монополизировал протестную тему

Ксения Собчак указала Навальному на то, что в регионах он собирает все меньше людей на акции либо фактически отправляет их на несанкционированные митинги.

Ксения Собчак,

телеведущая:

Ты выступаешь от имени всех несогласных ,ты считаешь что любая конкуренция сейчас "размывает" единого кандидата(тебя), фактически монополизируешь на себе эту тему, нападая в том числе и на меня, а в результате на твои акции приходят лишь сотни людей.

По мнению телеведущей, объединившись оппозиция могла бы достигать более выдающихся результатов.

Ксения Собчак,

телеведущая:

Из-за твоей монополии мы все выглядим как малочисленная группа, слабая и ни к чему не способная. А это не так! Нас очень много! <...> Почему же сейчас,когда так важно показать как нас много, ты, например, не объединишься со мной, со многими другими, чтобы стать сильнее? Как это было раньше, когда никто никому "не мешал".

Собчак сообщила, что она ездит на коммерческие выступления, где продаются билеты, и собирает полные залы.

Ксения Собчак,

телеведущая:

Зачем же нападать и по-Ленински "вначале размежеваться, чтобы потом объединиться", кидаться словами про "людоедские взгляды", если можно вместе выработать план действий ? Но в итоге ты призываешь людей к несогласованным акциям, фактически посылаешь их в огонь, хотя сам прекрасно понимаешь, что никакой поддержки оказать им потом уже не сможешь.

Она напоминает Навальному, что его задержание в пятницу, третье за последние полгода, - "это неизбежно уголовный срок".

Ксения Собчак,

телеведущая:

Твой соратник Волков, задержанный в Нижнем и отпущенный, ещё когда акция была в самом разгаре, даже не поехал на акцию, а сразу улетел в Москву. Почему? Зачем ты все это делаешь? В чем твоя цель? Мне казалось, она в том,чтобы провести ряд победных легальных митингов по стране, а не в том,чтобы тебя посадили за несанкционированные, а остальных разогнали...

Собчак завершила свой спич просьбой к Навальному пояснить свои действия.