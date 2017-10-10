Собственник франшизы рассказал, что будет с единственным "Бахетле" в Барнауле

Накануне создательница "Бахетле" из Татарстана Муслима Латыпова заявила СМИ, что намерена продать часть сети, чтобы больше времени уделять себе и семье. Она пояснила, что ищет покупателя для московских магазинов. Их оборот предприниматель оценила в 2,5 млрд рублей в год.

На работу магазинов "Бахетле" в других регионов планы Латыповой никак не повлияют.

Виталий Насоленко,

совладелец компании "Новые торговые системы":

Магазин в Алтайском крае один, в Барнауле, он работает успешно. В Новосибирске магазины также работают успешно. Нам удалось сформировать хорошую лояльность, завоевать признание покупателей. Сейчас мы работаем над улучшением качества.

Насоленко рассказал, что сеть запланировала изменения в ассортименте и системе лояльности. В "Бахетле", расположенном в ТРЦ "Сити-Центр", появятся алтайские фермерские продукты. Также в 2018 году НТС планирует сменить привычную карту с фиксированным процентом скидки на накопительную.

Виталий Насоленко,

совладелец компании "Новые торговые системы":

Мы запускаем программу "Янтарная карта". Она будет уникальной по сервису и предоставляемым услугам. Покупатели смогут накапливать "янтарные рубли", которыми можно расплачиваться, причем не только в "Бахетле". С помощью нашей карты в будущем можно будет оплатить услуги на бензозаправках, в поликлиниках, аптеках, фитнес-центрах и так далее.

Виталий Насоленко не сообщил изданию о планах укрупнения сети, хотя в 2015 году бренд в Барнауле представлял магазин в ТЦ "Весна". После судебных тяжб с собственниками здания, якорный арендатор покинул торговые площади. Ожидалось, что НТС будет развивать собственный бренд "Добрянка", представленный в Новосибирске. Наблюдатели отмечают, что он во многом копирует концепцию "Бахетле" и может быть интересен рынку.