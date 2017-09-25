Собственникам банков грозят ответственностью личным имуществом при санации

"Мы полностью поддерживаем идею (санации за счет акционеров). Она позволит сделать механизм более эффективным. В осеннюю сессию мы займемся разработкой законопроекта, по которому собственники банков будут отвечать своим имуществом как при банкротстве кредитных организаций, так и при финансовом оздоровлении", — рассказал Анатолий Аксаков.

До сих пор акционеры отвечали за состояние дел в банках лишь внесенными в капитал средствами. Однако ситуация с санацией "Открытия" и Бинбанка заставила депутатов задуматься о том, что спасение настолько больших финансовых структур не должно происходить только за счет государства, пишет bfm.ru.

Факт

Сейчас на финансовом оздоровлении находятся 27 банков. По данным Агентства по страхованию вкладов, за 2015 год на эту процедуру государство потратило 645 млрд рублей, из которых было возвращено лишь 49 млрд.