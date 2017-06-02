Яркие наклейки в виде красных стрел появляются на трансформаторных подстанциях филиала ПАО "МРСК Сибири" (входит в состав ПАО "Россети") – "Алтайэнерго". Они призывают прохожих обратить внимание на наличие запирающих устройств и в случае их отсутствия не оставаться равнодушными, а сообщить об этом в энергокомпанию.

В первую очередь такие наклейки размещаются на энергооборудовании вблизи учебных заведений – школ, детских садов, оздоровительных лагерей. Красная стрела привлечет внимание окружающих к факту наличия или отсутствия замков на трансформаторных подстанциях. Если замка нет – на наклейке указана подробная инструкция о том, что делать и куда звонить в таком случае.

Алексей Киселев,

начальник департамента производственной безопасности и производственного контроля Алтайэнерго:

"Мониторинг состояния энергообъектов проводится с установленной периодичностью. Мы проверяем целостность ограждений, наличие замков и знаков безопасности. Но случаи несанкционированного проникновения на запретную территорию, например, с целью хищения цветного металла, все же имеют место быть. При этом преступники срывают замки, ломают заборы, оставляя энергообъект доступным для проникновения".

На балансе Алтайэнерго более 11 тысяч электроподстанций разного класса напряжения на всей территории края. Ни одна из них не должна стать причиной несчастного случая. Задача энергетиков: уберечь жителей, а особенно - детей от несчастных случаев. Акция "Сохраним чужую жизнь!" обращена ко всем неравнодушным гражданам. Энергетики призывают жителей Алтайского края обратить внимание на подстанцию, попавшую в поле зрения: есть ли на ней закрытый исправный замок. Если вы сомневаетесь в её безопасном состоянии, позвоните на бесплатную "горячую линию": 8-800-1000-380. Потратив несколько минут своего времени можно предотвратить трагедию и спасти чужую жизнь!

Публичное акционерное общество "Россети" (ПАО "Россети") – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,3 млн км линий электропередачи, 490 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 761 ГВА. В 2015 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 720.5 млрд кВт?ч. Численность персонала Группы компаний "Россети" - 216 тыс. человек.

Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает в себя 37 дочерних и зависимых общества, в том числе 14 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 87,9 % долей в уставном капитале.

Справка

Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (ПАО "МРСК Сибири") – дочернее общество ПАО "Российские сети", осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания – 1,750 млн квадратных километров. Общая протяженность линий электропередачи 0,4-110 кВ – 228 292 км, трансформаторных подстанций 6-10-35/0,4 кВ – 51 529 общей мощностью 12 234 МВА, подстанций 35-110 кВ – 1 765 общей мощностью 30 301,4 МВА.

В ПАО "МРСК Сибири" действует единый call-центр: 8-800-1000-380 (звонок бесплатный).