Служившего на Алтае солдата журналисты ошибочно "похоронили" в Сирии

15 октября 26-летнему электромонтажнику Нуруллину позвонил знакомый и сообщил о том, что видел в соцсети сообщение о его гибели. Как писал CIT, Азат Раисович Нуруллин служил в частной военной компании Вагнера в Сирии, где трагически погиб от рук боевиков. Была также помещена фотография электромонтажника. Однако издание допустило ошибку: погибший боец Азат Нуруллин носил не только аналогичные имя и фамилию, но и схожее отчество — Рафисович. В CIT ошибку объяснили тем, что оба Нуруллиных уезжали служить в Воздушно-десантные войска из Казани.

В интервью BBC, электромонтажник рассказал, что срочную служил на Алтае. Армию он покинул шесть лет назад и никакого желания ехать в Сирию не испытывал.

Друзья и возлюбленная Азата стали присылать ему скриншоты с сообщением о гибели, поэтому мужчине пришлось объяснять всем, что он жив, здоров и находится в России. Через два дня после того, как появилось сообщение о его смерти, Азат заявил, что хочет подать в суд на журналистов CIT.

Азат Нуруллин,

электромонтажник: