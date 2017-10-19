Служившего на Алтае солдата журналисты ошибочно "похоронили" в Сирии

Проходившего срочную службу в Алтайском крае Азата Нуруллина записали в число погибших в Сирии журналисты издания Conflict Intelligence Team (CIT). Как оказалось, "погибший" узнал о своей смерти из Instagram, пишет РБК.
15 октября 26-летнему электромонтажнику Нуруллину позвонил знакомый и сообщил о том, что видел в соцсети сообщение о его гибели. Как писал CIT, Азат Раисович Нуруллин служил в частной военной компании Вагнера в Сирии, где трагически погиб от рук боевиков. Была также помещена фотография электромонтажника. Однако издание допустило ошибку: погибший боец Азат Нуруллин носил не только аналогичные имя и фамилию, но и схожее отчество — Рафисович. В CIT ошибку объяснили тем, что оба Нуруллиных уезжали служить в Воздушно-десантные войска из Казани.
В интервью BBC, электромонтажник рассказал, что срочную служил на Алтае. Армию он покинул шесть лет назад и никакого желания ехать в Сирию не испытывал.
Друзья и возлюбленная Азата стали присылать ему скриншоты с сообщением о гибели, поэтому мужчине пришлось объяснять всем, что он жив, здоров и находится в России. Через два дня после того, как появилось сообщение о его смерти, Азат заявил, что хочет подать в суд на журналистов CIT.
Азат Нуруллин,
электромонтажник:
Я проходил срочную службу в Алтайском крае шесть лет назад, после чего вернулся домой, отказавшись от контракта, поэтому в моем профиле и есть фотографии в военной форме. Я учусь сейчас на повара, работаю электромонтажником на стройках, в следующем году хочу жениться.
Я слышал, что добровольцы из России едут в Сирию, но у меня такой мысли никогда не было. Я слежу за новостями из Сирии по телевизору, но я не хочу туда. Мне хватило службы в армии.
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