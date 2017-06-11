Солнечные котики. 17 теплых снимков пушистых друзей человека

Кошки тоже любят тепло и солнце. В нашей утренней подборке — забавные снимки пушистиков, которые греются в солнечных лучах.

Солнечные коты. Фото: zapiski-pozitiv.ru. Солнечные коты. Фото: zapiski-pozitiv.ru. Солнечные коты. Фото: zapiski-pozitiv.ru. Солнечные коты. Фото: zapiski-pozitiv.ru. Солнечные коты. Фото: zapiski-pozitiv.ru. Солнечные коты. Фото: zapiski-pozitiv.ru. Солнечные коты. Фото: zapiski-pozitiv.ru. Солнечные коты. Фото: zapiski-pozitiv.ru. Солнечные коты. Фото: zapiski-pozitiv.ru. Солнечные коты. Фото: zapiski-pozitiv.ru. Солнечные коты. Фото: zapiski-pozitiv.ru. Солнечные коты. Фото: zapiski-pozitiv.ru. Солнечные коты. Фото: zapiski-pozitiv.ru. Солнечные коты. Фото: zapiski-pozitiv.ru. Солнечные коты. Фото: zapiski-pozitiv.ru. Солнечные коты. Фото: zapiski-pozitiv.ru. Солнечные коты. Фото: zapiski-pozitiv.ru. Источник.