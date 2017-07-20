Соловьев готовит предвыборный фильм о президенте Путине

В предвыборном фильме анонсируют много прямой речи самого президента РФ. Одно из интервью запишут уже на этой неделе в резиденции Путина в Ново-Огарево. Проводить его будет Владимир Соловьев, прославившийся высказыванием об участниках протестов на Тверской в июне 2017 года. Выступая в эфире радио "Вести FM", он назвал их "двумя процентами дерьма".

По информации телеканала "Дождь", Медведева также работает вместе со съемочной группой в Ново-Огарево. Сама она заявила СМИ, что фильм пока еще на стадии проекта, пишет ura.ru.

В России уже снимали документальную ленту про Путина. Запись "Президент" была посвящена 15-летию Путина у власти. Фильм показали по телевидению в 2015 году. Новый фильм планируют выпустить в 2018 году перед самыми выборами главы государства.