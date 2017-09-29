Соловьев заявил, что он богат в ответ на расследование Навального

"Я официально много лет много зарабатываю. Я никогда не скрывал, что я богатый человек. В чем суть расследования?" — заявил Соловьев РБК.

Ведущий добавил, что он не государственный служащий, который обязан отчитываться о своих доходах.

"Собственность оформлена на меня, ни от кого не скрывается, налоги плачу", — резюмировал Соловьев.

Ранее Навальный выпустил фильм-расследование о собственности Соловьева. Выяснилось, что еще во времена мэра Юрия Лужкова Соловьев дешево приобрел у Москвы квартиру площадью 160 квадратных метров в элитном доме на Долгоруковской улице. Впоследствии он выкупил еще две огромные квартиры в этом же доме.

Их общая площадь 450 квадратных метров. Кроме того в собственности ведущего находятся четырехэтажный дом в коттеджном поселке Стольное под Переделкино площадью 1045 квадратных метров и вилла на озере Комо в Италии, пишет polit.ru.