Состоялся первый полет нового российского самолета МС-21-300

28 мая на аэродроме Иркутского авиационного завода состоялся первый полет нового российского пассажирского самолета МС-21-300 ("Магистральный самолет XXI века"), сообщает ТАСС. Это первый лайнер, сделанный полностью по западным стандартам с учетом реального спроса на рынке.
Созданный без советского задела он является вторым после Sukhoi Superjet 100 масштабным российским проектом в области гражданской авиации.
МС-21 — проект семейства ближне- и среднемагистральных реактивных пассажирских самолетов. Он рассчитан на осуществление полетов на расстояния порядка 6 тыс. км и создается в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214, а также самолетам зарубежного производства Airbus А320, Boeing 737 и другим.
Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что пакет проавансированных заказов на новый МС-21 составляет 185 машин. На данный момент портфель заказов составляет 285 самолетов.
Друзья, утро начинается с хороших новостей. Сегодня новейший российский самолет МС-21 совершил свой первый полет в Иркутске! Поздравляем работников корпорации "Иркут" с этим знаменательным событием. Авиакомпания Red Wings планирует пополнить флот 10 самолетами МС-21 к 2019-2020 году. #flyredwings #редвингс #МС21 Фото AndreyIKT
Первым эксплуатантом, утверждает ТАСС, станет "Аэрофлот". Планируется, что первый лайнер в компоновке на 175 кресел она получит в IV квартале 2018 года. Всего же в парке авиакомпании будут эксплуатироваться 50 МС-21. Профинансирует поставку лизинговая компания "Авиакапитал-сервис". Твердый контракт на поставки был заключен в 2011 году. Гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев заявлял, что поставки первых трех самолетов ожидаются в 2019 году.
В 2015-2016 годах Минпромторг РФ сообщал, что интерес к самолету проявляют в Индонезии, Саудовской Аравии, Танзании, Иране и еще ряде стран. Однако пока не известно ни об одном твердом контракте на поставку МС-21 за рубеж. Существует только предварительное соглашение о поставке 10 самолетов с египетской Cairo Aviation.
Каталожная стоимость МС-21 — от $85 млн.
В феврале 2017 года газета "Ведомости" сообщила, что одним из крупнейших заказчиков самолета станет авиакомпания Red Wings. Глава лизинговой компании "Ильюшин финанс Ко" Александр Рубцов сообщил изданию, что у Red Wings есть предварительное соглашение с данной компанией о получении в лизинг 10 МС-21. Если эксплуатация МС-21 будет эффективной, то их количество может быть увеличено до 15-16, сказал Рубцов.
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