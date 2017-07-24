Сотни приложений Google Play заражены трояном

В конечном счете, считают в лаборатории, вирус получает полный контроль над гаджетом пользователя, пишет tsargrad.tv.

Чаще всего BankBot распространялся в Великобритании и США. В общей сложности, на этих рынках были скачаны 400 зараженных приложений. Вирус устанавливается на устройство в качестве обычного приложения. Однако иконка "затирается", а вирус работает на устройстве скрытно. В результате пользователь даже не подозревает, что владеет зараженным гаджетом.

После того, как вирус получил полный контроль над устройством, пользователю уже не спасти личные данные при запуске платежной банковской системы. Таким образом, владелец устройства расстается и с деньгами.

Чтобы не стать жертвами хакеров, специалисты советуют не скачивать подозрительные приложения.