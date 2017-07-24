Сотни приложений Google Play заражены трояном

Троян BankBot крадет данные банковских карт у пользователей гаджетов на платформе Android, заявили специалисты по кибербезопасности из лаборатории Dr. Web. По данным экспертов, в официальном магазине Google Play находятся сотни приложений, зараженных этим опасным вирусом.
В конечном счете, считают в лаборатории, вирус получает полный контроль над гаджетом пользователя, пишет tsargrad.tv.
Чаще всего BankBot распространялся в Великобритании и США. В общей сложности, на этих рынках были скачаны 400 зараженных приложений. Вирус устанавливается на устройство в качестве обычного приложения. Однако иконка "затирается", а вирус работает на устройстве скрытно. В результате пользователь даже не подозревает, что владеет зараженным гаджетом.
После того, как вирус получил полный контроль над устройством, пользователю уже не спасти личные данные при запуске платежной банковской системы. Таким образом, владелец устройства расстается и с деньгами.
Чтобы не стать жертвами хакеров, специалисты советуют не скачивать подозрительные приложения.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.