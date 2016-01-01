Сотня огнеборцев и пожарный поезд: как тушили горящий барнаульский радиозавод (обновлено)

110 человек тушат здание барнаульского радиозавода. По данным МЧС, в 14.30 на заводе ликвидировали открытое горение. Пожар охарактеризовали как "крайне сложный".
В задымлённых помещениях работали 9 звеньев газодымозащитной службы. Площадь пожара составила более 1 000 кв. метров. Для бесперебойной подачи воды проложили 4 магистральных линии. В работе задействовали пожарный поезд.
В работе на месте происшествия задействовали 37 единиц техники. От МЧС на месте работали 83 человека, 29 единиц техники. Как ранее сообщал altapress.ru, в тушении, помимо барнаульских пожарных, задействовали подразделения Новоалтайска. На объекте дежурили сотрудники правоохранительных органов, ГИБДД, городское подразделение спасателей, бригада "скорой помощи". В настоящее время специалисты "Роспотребнадзора" оценивают уровень загрязнения воздуха на месте пожара.
Напомним, пожар возник в бытовом помещении административного здания предприятия по адресу пр. Калинина, 15. Этой постройке уже 73 года, внутри нее очень много горючих материалов. Тушение осложняла планировка помещения.
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