Сотрудник "Алтай-Кокса" стал чемпионом Алтайского края

В феврале в Барнауле состоялся Чемпионат по пауэрлифтингу, организованный сетью тренажерных залов "Рельеф". Андрей Алюнин принял участие в номинации "жим лежа" в весовой категории 110+. По итогам соревнований он занял первое место. Андрей занимается этим видом спорта уже около 10 лет, является мастером спорта международного класса.

"Алтай-Кокс" постоянно поддерживает спортсменов, помогая им принять участие в соревнованиях краевого и всероссийского уровня.

Справка

"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Группа НЛМК в социальных сетях: Facebook, Twitter, "ВКонтакте", YouTube, Instagram.