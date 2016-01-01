Сотрудник Алтайэнерго победил в фотоконкурсе "Энергия жизни".

Энергетика это сила, мощь и красота. Мои фотоработы призваны обратить внимание на то, как красивы энергообъекты и днем и ночью. Ведь это – источник жизни. Мы каждый день приходим на работу, выполняем свои профессиональные обязанности, добиваемся главной цели – обеспечить качественное и надежное энергоснабжение потребителей. Но мы не всегда находим время для тех чувства и эмоции, которые могут вызвать опоры, провода, подстанции. Для этого я беру в руки фотоаппарат и снимаю.