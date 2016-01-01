Сотрудник Алтайэнерго победил в фотоконкурсе "Энергия жизни"

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Сегодня, 11:56.
Жизнь

Сотрудник Алтайэнерго стал обладателем Гран-при сибирского фотоконкурса "Энергия жизни". Юрий Бубликов – человек, искренне увлеченный и работой и фотоделом. На призыв принять участие в конкурсе на лучшую фотографию о деятельности ПАО "МРСК Сибири" под названием "Энергия жизни" откликнулся сразу.

Сотрудник Алтайэнерго победил в фотоконкурсе "Энергия жизни".
Сотрудник Алтайэнерго победил в фотоконкурсе "Энергия жизни". Фото: архив филиал ПАО "МРСК Сибири" – "Алтайэнерго".

Конкурс проходил на всей территории присутствия компании. Это Алтайский край, Республика Алтай, Республика Бурятия, Красноярский край, Кемеровская область, Омская область, Республика Хакасия, Забайкальский край и Республика Тыва.

Конкурсные материалы были выполнены в разных жанрах: промышленная фотосъемка, репортаж, панорамная фотография, портрет. Работы отражали повседневную деятельность энергетиков, представляли объекты электросетевой инфраструктуры.

В финале, из более 100 работ члены жюри единогласно выбрали фотографию сотрудника филиала "Алтайэнерго" – Юрия Бубликова. На ней автор запечатлел подстанцию в ночное время суток.

Юрий Бубликов,
специалист управления логистики и МТО Алтайэнерго:

Энергетика это сила, мощь и красота. Мои фотоработы призваны обратить внимание на то, как красивы энергообъекты и днем и ночью. Ведь это – источник жизни. Мы каждый день приходим на работу, выполняем свои профессиональные обязанности, добиваемся главной цели – обеспечить качественное и надежное энергоснабжение потребителей. Но мы не всегда находим время для тех чувства и эмоции, которые могут вызвать опоры, провода, подстанции. Для этого я беру в руки фотоаппарат и снимаю.

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