Сотрудник Алтайэнерго победил в фотоконкурсе "Энергия жизни".

Сотрудник Алтайэнерго стал обладателем Гран-при сибирского фотоконкурса "Энергия жизни". Юрий Бубликов – человек, искренне увлеченный и работой и фотоделом. На призыв принять участие в конкурсе на лучшую фотографию о деятельности ПАО "МРСК Сибири" под названием "Энергия жизни" откликнулся сразу.
Конкурс проходил на всей территории присутствия компании. Это Алтайский край, Республика Алтай, Республика Бурятия, Красноярский край, Кемеровская область, Омская область, Республика Хакасия, Забайкальский край и Республика Тыва.
Конкурсные материалы были выполнены в разных жанрах: промышленная фотосъемка, репортаж, панорамная фотография, портрет. Работы отражали повседневную деятельность энергетиков, представляли объекты электросетевой инфраструктуры.
В финале, из более 100 работ члены жюри единогласно выбрали фотографию сотрудника филиала "Алтайэнерго" – Юрия Бубликова. На ней автор запечатлел подстанцию в ночное время суток.
Юрий Бубликов,
специалист управления логистики и МТО Алтайэнерго:
Энергетика это сила, мощь и красота. Мои фотоработы призваны обратить внимание на то, как красивы энергообъекты и днем и ночью. Ведь это – источник жизни. Мы каждый день приходим на работу, выполняем свои профессиональные обязанности, добиваемся главной цели – обеспечить качественное и надежное энергоснабжение потребителей. Но мы не всегда находим время для тех чувства и эмоции, которые могут вызвать опоры, провода, подстанции. Для этого я беру в руки фотоаппарат и снимаю.