Сотрудник "Алтайэнерго" получил благодарность Президента России.

В крупнейшую электросетевую компанию региона Илья Викторович пришел в 1994 году, в Северо-Восточные электрические сети. Участвовал в монтаже и вводе в эксплуатацию первой в "Алтайэнерго" подстанции 35/10 кВ "Контошинская" с вакуумными выключателями 10 кВ. Руководил реконструкцией подстанций "Кытмановская", "Дмитро-Титовская", "Новоеловская" "Боровлянская", "Южаковская", "Залесовская".

За последние пять лет алтайские энергетики построили и ввели в эксплуатацию немало крупных энергообъектов. Инновационная подстанция закрытого типа "Солнечная поляна" в Барнауле, крупнейший электросетевой комплекс "Бирюзовая Катунь", важнейшая для наукограда подстанция "Трофимовская" – все они строились с непосредственным участием Ильи Сороколетова. Фронт его работ: рассмотрение проектных решений, участие в организации строительно-монтажных работ, наладка систем оперативного постоянного тока.

Богатый профессиональный опыт Илья Викторович передает молодежи – занимается подготовкой кадров, как инженеров, так и рабочих. Активно сотрудничает с Барнаульским филиалом Сибирского корпоративного энергетического учебного центра, Алтайским государственным техническим университетом им. И.И. Ползунова.