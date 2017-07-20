Сотрудник "Алтайэнерго" стал участником международного форума "Форсаж - 2017"

В объединенную команду Россетей вошли пять представителей МРСК Сибири, которые состоят в кадровом резерве и Совете молодежи Общества. Ключевая цель форума "Форсаж – 2017" - моделирование картины мира в горизонте до 2035 года и создание базовой стратегии успешности для людей и для организаций будущего. В ходе мероприятия проводились исследования и обсуждение трансформации ценностей человеческого сообщества, формирование образа глобального будущего.

Во время мастер-классов, лекций, практикумов и сессий участники обсуждали друг с другом и с экспертами актуальные для отрасли вопросы. В том числе - снижение потребления энергии, перспективы применения в сетевом комплексе цифровых технологий, внедрение инновационных технологий в отраслях ТЭК, создание областей технологических прорывов в электроэнергетике и многое другое.

Геннадий Тумаков,

сотрудник Центральных электрических сетей филиала "Алтайэнерго":

Участие в таком мероприятии – бесценный опыт. Форсаж - это уникальная площадка для реализации своих возможностей, раскрытия потенциала, работы в команде и оперативного мышления. Кроме того, общение с лидерами энергетической отрасли и экспертами позволило на несколько дней погрузиться немного в другую плоскость и гораздо шире взглянуть со стороны на свою повседневную деятельность. Уверен, что большинство проектов, представленных участниками форума, найдут достойное применение в будущем. Возможно, даже раньше чем в 2035 году.

Справка

Публичное акционерное общество "Россети" (ПАО "Россети") – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,3 млн км линий электропередачи, 490 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 761 ГВА. В 2015 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 720.5 млрд кВт?ч. Численность персонала Группы компаний "Россети" - 216 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает в себя 37 дочерних и зависимых общества, в том числе 14 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 87,9 % долей в уставном капитале.

Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (ПАО "МРСК Сибири") – дочернее общество ПАО "Российские сети", осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания – 1,750 млн квадратных километров. Общая протяженность линий электропередачи 0,4-110 кВ – 228 292 км, трансформаторных подстанций 6-10-35/0,4 кВ – 51 529 общей мощностью 12 234 МВА, подстанций 35-110 кВ – 1 765 общей мощностью 30 301,4 МВА.

В ПАО "МРСК Сибири" действует единый call-центр: 8-800-1000-380 (звонок бесплатный).