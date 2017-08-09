Сотрудник BBC смотрел эротический фильм в прямом эфире

Сотрудник телекомпании ВВС наслаждался эротическим видео прямо во время выпуска новостей в прямом эфире.
На записи видно, что один из работников телекомпании в наушниках смотрит фильм, в одной из сцен которого актриса начинает раздеваться.
В сети кадры из выпуска новостей вызвали шквал негодования, так как у экранов телевизоров выпуск новостей смотрели миллионы американцев, пишет агентство Nation News. При этом самого сотрудника, решившего отвлечься от работы, телезрители не увидели, их взору предстали только пикантные фрагменты непристойного фильма.
Невольными зрителями фильма стали около 3,8 млн человек. Телеканал по факту инцидента проводит внутренне расследование, пишет ura.ru.
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