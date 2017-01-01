Сотрудник ФСБ, обвиняемый в госизмене, отказался от признательных показаний

Начальник 2-го управления Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергей Михайлов отказался от первоначальных признательных показаний, и сейчас он свою вину отрицает.
По версии следствия, Сергей Михайлов и его подчиненный Дмитрий Докучаев, используя служебное положение и свои возможности как сотрудников ЦИБ, получали доступ к различного рода информации, которую впоследствии за вознаграждение передавали Руслану Стоянову (на момент ареста работал в "Лаборатории Касперского") и сотруднику еще одной компании, занимающейся проблемой компьютерной безопасности, сообщил "Росбалту" источник, знакомый с ситуацией. Те переправляли сведения, полученные от Михайлова и Докучаева, знакомым за рубежом, которые тесно сотрудничали с иностранными спецслужбами.
"Это не разовая история, такая деятельность велась как минимум семь лет и наносила существенный вред интересам Российской Федерации", — отметил источник агентства. По его словам, Михайлов после задержания полностью признал вину. Но потом от своих показаний отказался. Собеседник "Росбалта" заметил, что "дело Михайлова" официально никак не связано с расследованием в отношении создателей группировки хакеров "Шалтай-Болтай".
"Это два отдельных дела, в материалах по "Шалтаю-Болтаю" нет абсолютно никаких упоминаний о Михайлове, это расследование гораздо проще, чем его представляют журналисты", — рассказал собеседник агентства. По его словам, пересечение Михайлова и "Шалтая- Болтай" есть только на оперативном уровне.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.