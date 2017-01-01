Сотрудник ФСБ, обвиняемый в госизмене, отказался от признательных показаний

По версии следствия, Сергей Михайлов и его подчиненный Дмитрий Докучаев, используя служебное положение и свои возможности как сотрудников ЦИБ, получали доступ к различного рода информации, которую впоследствии за вознаграждение передавали Руслану Стоянову (на момент ареста работал в "Лаборатории Касперского") и сотруднику еще одной компании, занимающейся проблемой компьютерной безопасности, сообщил "Росбалту" источник, знакомый с ситуацией. Те переправляли сведения, полученные от Михайлова и Докучаева, знакомым за рубежом, которые тесно сотрудничали с иностранными спецслужбами.

"Это не разовая история, такая деятельность велась как минимум семь лет и наносила существенный вред интересам Российской Федерации", — отметил источник агентства. По его словам, Михайлов после задержания полностью признал вину. Но потом от своих показаний отказался. Собеседник "Росбалта" заметил, что "дело Михайлова" официально никак не связано с расследованием в отношении создателей группировки хакеров "Шалтай-Болтай".

"Это два отдельных дела, в материалах по "Шалтаю-Болтаю" нет абсолютно никаких упоминаний о Михайлове, это расследование гораздо проще, чем его представляют журналисты", — рассказал собеседник агентства. По его словам, пересечение Михайлова и "Шалтая- Болтай" есть только на оперативном уровне.